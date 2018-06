La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos celebra que el nuevo Reglamento de producción ecológica aprobado por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, publicado el 30 de mayo en el Diario Oficial de la Unión Europea y que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, incorpore, entre otras propuestas que había reclamado la organización, la del respeto por la seguridad laboral del ganadero y la autoproducción del material vegetal ecológico.

Unión de Uniones, que a través de sus organizaciones territoriales había defendido la incorporación de estos puntos, se muestra satisfecha porque el nuevo Reglamento contempla reclamaciones que se fueron trasladando tanto a las CCAA como al Ministerio.

Unión de Uniones continuará realizando propuestas para evitar obligaciones arbitrarias que supongan costes de producción o lucro cesante

Así, permite las explotaciones mixtas (las que tienen parte de la producción convencional y parte, ecológica, siempre que no se trate del mismo tipo de producción), así como la conversión por fases de las plantaciones permanentes (árboles frutales) y abre la puerta a que también puedan convertirse por fases las explotaciones ganaderas.

Además, facilita la comercialización y la, la autoproducción del material vegetal ecológico, eximiéndose de tener que seguir el mismo procedimiento que tiene el material vegetal convencional, para poder ser comercializado.

Otras cuestiones reclamadas por la organización contempladas en el reglamento son que los recursos autorizados en producción agraria ecológica se puedan emplear en toda la Unión Europea (UE) y no dependan de la arbitrariedad de cada organismo de certificación, Por otra parte, el reglamento no pone fin al uso de semilla no ecológica no tratada químicamente en caso de no disponer de ecológica, y pide reciprocidad en el cumplimiento de las normas para los productos importados.

La organización continuará realizando propuestas en la fase de desarrollo del Reglamento, para evitar que se introduzcan obligaciones arbitrarias que supongan nuevos costes de producción o lucro cesante innecesarios para el campo ecológica, y para garantizar una producción agraria ecológica que respete las especificidades de la agricultura mediterránea.