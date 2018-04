La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, no ha querido entrar a valorar el borrador de la PAC que se ha filtrado, “porque no deja de ser eso, una idea, y posicionarse sobre un borrador no es adecuado porque luego nos podemos encontrar con que la propuesta de la Comisión Europea sea otra”, pero sin embargo sí reconoce que este borrador de la PAC contiene “elementos positivos, como que el agricultor sea el eje de la Política Agrícola Común, que los pagos directos tengan una importancia, que se consideren las ayudas acopladas o, que los jóvenes estén presentes en él”.

La ministra, que ha acudido a la Cooperativa de Villamartín este sábado 28 para celebrar el 40 aniversario de Asaja Cádiz, ha dejado claro que “como Gobierno llevamos mucho tiempo trabajando antes de que ese borrador sea algo definitivo. Es mucho tiempo haciendo alianzas con Francia, con Italia, con muchos países del Este y trabajando con la CE, explicándoles lo que la agricultura española necesita de la futura PAC. Pero ahora estamos especialmente centrados en defender un buen presupuesto, porque antes de que se afronte la reforma de la PAC viene el presupuesto europeo”.

En este sentido, ha recordado que en 2012, “en esta misma cooperativa de Cádiz, estaba Miguel Arias Cañete afrontando unas negociaciones muy duras, con una gran inquietud entre agricultores y ganaderos sobre si habría una PAC a partir de 2013 o sobre cuánto sería el recorte. Entonces, el Gobierno salvó de una manera brillante el presupuesto europeo de 2013 y estamos a unos pocos días de que se haga la nueva propuesta. Y desde el presidente del Gobierno hasta este Ministerio estamos absolutamente centrados en que la primera propuesta de la Comisión Europea sea positiva, para luego negociar y mejorarla”.

“Nuestro objetivo es el presupuesto europeo y luego negociar la PAC y para eso trabajaremos con todas las CCAA para fijar una postura”

En este sentido, la ministra, acompañada del presidente de Asaja Cádiz, Pedro Gallardo, ha insistido en que “primero hay que tener un presupuesto y luego ver qué hacemos con él”. Por eso, rechaza posicionarse sobre el borrador de la PAC que se ha filtrado, aunque no obvia que haya “aspectos positivos, como que el agricultor sea el eje de la Política Agrícola Común, que los pagos directos tengan una importancia, porque son los que dan estabilidad a las rentas, que haya mayor peso, tal y como hicimos en España, para un ordenamiento de la cadena alimentaria, que se le dé fuerza a los productores, que se consideren las ayudas acopladas, que los jóvenes estén presentes. Por tanto, hay aspectos positivos que sí nos gustan… si las cosas van a ir por ahí”.

Pero, mientras tanto, el Gobierno seguirá “tejiendo las alianzas europeas para que el resultado final sea el que le conviene al campo españoll, de la misma manera que trabajaremos con todas las CCAA para fijar una postura que refleje y se favorable para todas las realidades de nuestra agricultura”.

Sobre las medidas medioambientales que se plantean, Isabel García Tejerina ha destacado que “somos conscientes de que hay que tener objetivos medioambientales, y la agricultura no puede ser ajeno a ello, pero entendemos que hay que compensar estos esfuerzos”.

Un presupuesto europeo que “nos preocupa mucho pero sobre todo nos ocupa. Todo el mundo sabe que en las comunicaciones de la CE se hablaba de un recorte de entre un 15 y un 30%. Por eso, este Gobierno no ha esperado a ver cuál es la propuesta, que incluso hablaba de la cofinanciaión de la Política Agraria Común, y ha reaccionado, trabajando desde hace mucho tiempo. Y ya el presidente Mariano Rajoy dejó claro que para España la PAC sería una prioridad. Espero que todo ese trabajo del Gobierno haga que ese ‘menos 30’ lo veamos convertido en un ‘no reducción’. Y si no, ahí tenemos la negocición. Pero, como digo, nos preocupa, pero también nos ocupa, con muchos trabajo previo, con los países, con la CE para que igual que logramos en 2013 frenar un recorte de los apoyos a los agricultores. Para el Gobierno de Mariano Rajoy las políticas agrarias y del medio rural están a la cabeza y haremos todo lo que esté en nuestras manos para salvar una vez más a la PAC.