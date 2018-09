Too Good To Go (​www.toogoodtogo.es​), el movimiento europeo que combate el desperdicio de alimentos llega a España. Y es que nuestro país es el séptimo país ​de la Unión Europea que más comida desperdicia, más de ​7,7 millones de toneladas se tiran a la basura cada año, lo que equivaldría a ¡190 barcos como el Titanic amontonados uno encima de otro!

Con el lema de #LaComidaNoSeTira, Too Good To Go ha aterrizado en España, empezando por Madrid, para que nuestro país se una a la lista de países europeos sostenibles que ya le han declarado la guerra al desperdicio de alimentos. Este movimiento permite que establecimientos como supermercados, restaurantes, panaderías, tiendas de comida preparada, hoteles, fruterías entre muchos otros… puedan ​reducir su exceso de comida diario, vendiéndolo a través de la app de Too Good To Go. Mientrás que, a su vez, otorga a sus usuarios el poder de salvaresacomidadecalidad​, que de no venderse iría directamente a la basura, y ayudar así a preservar el medio ambiente, reduciendo el desperdicio de alimentos y las emisiones de CO2.

Too Good To Go nació hace dos años en Dinamarca y ya está presente en 9 países europeos (Dinamarca, Noruega, Holanda, Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza y España), cuenta con ​más de 5 millones de usuarios que ya han salvado​másde7millonesde comidas.​Según Oriol Reull, Country Manager de España “​En Too Good To Go nuestro objetivo es ayudar a los establecimientos a reducir su desperdicio alimentario y que comida producida sea igual a comida consumida. Utilizamos las nuevas tecnologías para conectar establecimientos y usuarios a contribuir en esta gran batalla y es que 1 de cada 3 alimentos termina en la basura a nivel mundial”.

Ya se han unido a este movimiento ​más de 12.000 establecimientos en toda Europa, desde pequeños negocios familiares hasta grandes superficies, grupos y cadenas hoteleras comprometidos con el medio ambiente. En el caso de Madrid, los usuarios de Too Good To Go podrán empezar a salvar comida de calidad a precios muy reducidos, en su mayoría entre 2€ y 5€. Se podrán salvar platos preparados, pan, pasteles, tartas, frutas y verduras, carne y hasta sushi o ¡palomitas gourmet!.

El primer hotel español en sumarse a estainiciativa sostenible es el Ibis Madrid Centro. En palabras de su Directora, Bibiana Bárcena, “​estamos encantados de participar en esta iniciativa, ya que está muy alineada con el objetivo Planet 21 del programa de desarrollo sostenible de AccorHotels, en el que precisamente se trata el punto de la reducción de desperdicios alimentarios en los hoteles. Esta unión con Too Good To Go nos permitirá como hotel optimizar el proceso de una forma ágil e innovadora y hacerlo además en un barrio como Malasaña muy concienciado con los temas medioambientales”.

“​Muchos establecimientos y cadenas españolas han mostrado ya su interés en unirse al movimiento Too Good To Go y declararle la guerra al desperdicio de alimentos. Estamos teniendo muy buena acogida, de hecho ya hemos sido App del día en la App Store. En unos días los usuarios de nuestra app podrán ver más establecimientos y cadenas en Madrid. Pero este es solo el principio, en los próximos meses la app estará disponible en más ciudades españolas”, comentaOriolReull,CountryManager de Too Good To Go​.

Too Good To Go es además una plataforma con un alto componente social y un alto grado de compromiso con su entorno y los más desfavorecidos. Y es que directamente desde la app, se ofrece la posibilidad de que cualquier usuario que lo desee pueda hacer una donación económica a la ​ONG Acción contra el Hambre​, fundación que trabaja en casi 50 países para combatir la desnutrición infantil con proyectos que atajan las causas y consecuencias del hambre.