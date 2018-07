Unión de Campesinos de Segovia ha remitido una carta a la Subdelegada del Gobierno para reclamar un dispositivo especial durante la celebración del festival y campeonato de globos aerostáticos que se celebrará durante el próximo fin de semana. El objetivo de esta reclamación es evitar los incidentes que estas aeronaves han venido produciendo en las zonas de ganadería extensiva.

Según noticias facilitadas por las propias empresas que ejercen esta actividad, la densidad de globos aerostáticos presentes en los cielos de Segovia y sus alrededores aumentará notablemente durante el próximo fin de semana. Por ello, reclaman un control exhaustivo de todos los vuelos que se realicen.

“No estamos en contra de ninguna actividad turística que genere recursos para nuestra provincia, pero los derechos de unos acaban donde empiezan los de los otros”

Desde esta organización solicitan que se eviten los vuelos las zonas ganaderas, que es donde se han venido produciendo los incidentes, ya que están perfectamente identificadas. “Es evidente que Segovia y sus alrededores disponen de cielo más que suficiente para realizar esta actividad a plena satisfacción de empresas y clientes sin necesidad de sobrevolar estas zonas”, señalan desde la organziación.

Reclamamos también una exhaustiva regulación y control de la actividad, de forma que queden registrados los itinerarios previstos, zonas de despegue y aterrizaje, capacitación de los pilotos etc. No entendemos que una actividad de este calibre, no exenta de situaciones de riesgo, no cuente con un pormenorizado control de todas sus actuaciones e itinerarios. Entendemos que esta “trazabilidad” de los vuelos, debería estar en posesión de las autoridades competentes previamente a la realización de cualquier actividad, y debe ponerse a disposición de cualquier reclamante en caso de producirse incidentes durante el desarrollo de la misma.

Unión de Campesinos de Segovia deja claro que “no estamos en contra de ninguna actividad turística que genere recursos para nuestra ciudad y provincia, pero los derechos de unos acaban donde empiezan los de los otros, y por tanto, ninguna actividad puede ni debe interferir en otras actividades económicas que se estén desarrollando legalmente. Por ello estaremos atentos al desarrollo de este festival de globos aerostáticos, que esperamos sinceramente discurra por los cauces de la normalidad, sin tener que destacar incidentes de ningún tipo”.