La Política Agraria Comunitaria (PAC) no cumple muchos de sus objetivos. A esta conclusión ha llegado un equipo de expertos en agroeconomía, ecología y sociología que han realizado una revisión de 450 artículos científicos sobre la PAC siguiendo la metodología ”para una mejor normativa”, recomendada por la Comisión Europea, y que sugiere llevar a cabo evaluaciones sobre el funcionamiento de la legislación europea o “Fitness Checks”.

Este estudio se estructura en cinco cuestiones clave: eficiencia, efectividad, coherencia, valor añadido a la UE y relevancia. De él se desprende que, a pesar de que la PAC acapara casi el 40% del presupuesto comunitario (unos 60.000 millones de euros), desde una perspectiva medioambiental y socioeconómica, no responde a sus objetivos o solo lo hace parcialmente.

En concreto, se especifica el caso de los pagos directos que no tendrían la suficiente justificación y que, sin embargo, representan la mayor partida presupuestaria.

Este panel de expertos sostiene que la PAC no aborda adecuadamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

También, en materia ambiental los esfuerzos de la PAC se revelan insuficientes según el informe, no consiguiendo detener la degradación del medio ambiente, reducir el declive dramático de biodiversidad que vive Europa, proveer de adecuados servicios ecosistémicos en la UE y, especialmente, que falla en su totalidad para cumplir los desafíos ante el cambio climático.

Asimismo, este panel de expertos sostiene que la PAC no aborda adecuadamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)de Naciones Unidas y que dada su estructura actual no podrá contribuir a alcanzar dichos objetivos en el futuro.

Según las ONG promotoras del estudio, “la Comisión Europea no ha sido coherente con su propio programa “por una mejor legislación”, que pretende evaluar y mejorar el grado de ajuste de la legislación europea a los objetivos y prioridades de sus políticas y acuerdos. La PAC, a pesar de las llamadas de atención de la sociedad civil y del mundo empresarial no está consiguiendo su objetivo”.

En este contexto, las ONGs promotoras del estudio han hecho hincapié en la campaña Living Land, liderada en España por SEO/BirdLife y WWF, a través de la cual se transmitía el mensaje de que la PAC necesitaba un “cambio radical” durante la mayor consulta pública sobre política agraria celebrada en la Unión Europea.

Por otro lado, hay que subrayar que esta revisión de la PAC ha sido también formalmente requerida por el Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación (REFIT), un grupo asesor de la Comisión Europea formado por representantes del mundo empresarial, social y de la sociedad civil.

Is the CAP fit for purpose? (¿Funciona la PAC para su propósito?) ha sido presentado en Bruselas por las organizaciones que lo han promovido: BirdLife Europa y Asia Central (donde está integrada SEO/BirdLife), la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB en sus siglas en inglés) y Nabu (BirdLife en Alemania).