La Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid), UGAMA considera que la organización ecologista Grefa (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), con su iniciativa de lanzar una marca identificativa que aumente el valor añadido de los productos ganaderos que sufren la problemática de la convivencia con lobos, “está llevando a cabo otro acto de demagogia avalado por experiencias similares fallidas en años anteriores que solo contribuyeron a enmascarar el auténtico problema y a engañar a los ganaderos”.

Para la organización agraria, esta iniciativa de Grefa “se tambalea desde el principio, pues está basada en un caso aislado de un ganadero que convive en una zona lobera que no haya sufrido ataques hasta el momento dejando en evidencia al 99,99 % del resto del sector que, a pesar de poner en marcha buenas prácticas, sí ha sufrido ataques”.

Ugama insiste en que cualquier iniciativa para minimizar el problema de la convivencia de la ganadería con lobos debe reunir a las partes implicadas

“Parece ser que estamos equivocados y somos los responsables de que a diario nos encontremos nuestros animales parcialmente devorados vivos”, afirma Alfredo Berrocal, coordinador de UGAMA. Sin embargo, añade que “esto es consecuencia de una población de lobos descontrolada, sin ningún tipo de gestión y que aumenta exponencialmente cada año en detrimento de una ganadería extensiva tradicional, necesaria y en peligro de extinción. Entendemos que la presencia del lobo necesita iniciativas más ambiciosas que la propuesta por Grefa”.

Ugama insiste en que cualquier iniciativa de crear una marca identificativa para intentar minimizar el problema de la convivencia de la ganadería con la presencia de lobos debe reunir a las partes implicadas a través de sus representantes legales (ecologistas, animalistas, Guardería Forestal, Seprona, ganadería, administración…), y se han de aportar datos reales, analizar el problema, poner sobre la mesa propuestas y, una vez aprobadas, obligar al estricto cumplimiento de las mismas por todas las partes.

Para Alfredo Berrocal, Presidente de Ugama, que asistió al acto organizado por Grefa en calidad de invitado, le pareció una postura incongruente: “Desde un soberbio edificio de hormigón con aire acondicionado programado a 23 grados, sentados en cómodas sillas y ubicado en el municipio de Majadahonda, cuya renta per cápita es una de las mayores del territorio español, no se puede querer imponer cómo han de vivir los ganaderos españoles, en particular los de la Sierra de la Culebra en Zamora, exigiéndoles aún más sacrificio, dedicación, trabajo y condiciones de vida de hace 70 años, lo que sin duda provoca una brecha social escandalosa”.