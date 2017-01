Viticultores riojanos se han concentrado este martes 27, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, para despedir el año con una protesta donde se ha exigido unos criterios “justos” en las autorizaciones de plantaciones de viñedos, convocados por las Uniones de COAG en la DOC Rioja (UAGR, UAGA y EHNE). En concreto se quejan del reparto y de que la

mayoría de estos solicitantes han sido “jóvenes ajenos al sector, que no son agricultores ni lo van a ser nunca. Además este reparto se hace en proporción de las hectáreas solicitadas, sin establecer un límite y permitiendo que a un solo solicitante se le conceda nuevas plantaciones con una superficie superior a la de una explotación media”.

La concentración se ha desarrollado bajo una pancarta en la que se podía leer ‘Por un reparto justo de las nuevas plantaciones. ¡Las viñas para quienes las trabajamos!’.

Se quejan de que el reparto “no ha sido equitativo y no ha ido a quienes pedíamos, que era para jóvenes sin viñedo, y agricultores a título completo”

Antes del inicio de la protesta, José Luis Pisón de UAGR, ha indicado que el sector se encontraba molesto por los criterios adoptados en el reparto del viñedo, de ahí que esta concentración pretendía “un cambio en esos criterios, porque es injusto cómo se ha hecho”.

Así, ha recordado que en diferentes reuniones en la Consejería de Agricultura “hemos intentando cambiarlos, pero no nos los han admitido, porque decían que era normativa europea que no se podía modificar”, aunque “hemos visto que se puede cambiar cuando se quiera, porque ya nos han dicho que en 2018, se va a hacer”.

Pisón ha criticado que el reparto “no ha sido equitativo, y además no ha ido a quienes pedíamos, que era para los jóvenes sin viñedo, y agricultores a título completo”.

Por su parte, Alberto Sáinz, de EHNE, ha destacado que “un dato que refleja el malestar de los que estamos aquí (concentrados) es que de 387 hectáreas que había para toda la Denominación, 16 personas se llevan 120 hectáreas”, algo que “no puede ser así, sino que tiene que haber unos límites cómo siempre los ha habido”.

“No puede ser que haya jóvenes agricultores, con 18 y 19 años, que se acaban de instalar en la agricultura y ni siquiera han llegado a 1.000 metros cuadrados los que le han dado de derechos”, ha añadido, para a continuación afirmar que “el agravio comparativo ha sido escandaloso”.

Además, ha criticado que a los viticultores riojanos “nos hayan dicho que en 2016, no se puede hacer, que en 2017 no hay tiempo y para el 2018, si que lo hay”, algo que “no se entiende si no se ha cambiado ninguna normativa europea”. Para Sáinz “les da vergüenza lo que ha pasado, pero no lo quieren hacer”, de ahí que “vayamos a continuar con las conversaciones con las distintas instituciones, y sino hay respuesta, seguiremos movilizándonos”.

Por parte de UAGA, Javier Torre, ha calificado de “injusto” el reparto, así como que se trata de un “tema político”, ya que “ellos mismos han reconocido que no está bien hecho el reparto”. “Queremos que vaya a los jóvenes, a los pequeños viticultores, y no a grandes bodegas, además que haya proporcionalidad”, ha añadido.

Ha señalado que “seguiremos manteniendo contacto con las Administraciones, para que tengan tiempo para cambiarlo, y si desde el Decreto no se puede hacer, que lo hagan desde las Denominaciones de Origen o desde las Autonomías”.