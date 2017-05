La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a que impulse el diálogo con las autonomías para revisar el cálculo del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP). Sin embargo, no se ha posiconado sobre quién debe pagar la multa impuesta por Bruselas por el mal cálculo realizado hasta ahora y que el Ministerio ya ha dejado claro que no va a pagar mientras las CCAA afectadas también se niegan a asumir este coste.

La PNL, presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha sido sometida a votación con una enmienda transaccional con la que ha tenido el visto bueno de todos los componentes de la Comisión.

En dicha transaccional, se pide que en la revisión del CAP se tengan en cuenta las especificidades de las parcelas en las que el ganadero haya presentado una alegación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) por considerar que su coeficiente no refleja la realidad de superficie pastable.

Lamentan que “la falta de apoyo” de Bruselas se une a la “ausencia de voluntad política” para hacer una “interpretación adecuada” de los pastos

Solicita al Ejecutivo que mantenga el impulso para que las regiones realicen la declaración del pastoreo como “práctica local” y que continúe con el esfuerzo para sacar de la Política Agraria Común (PAC) las parcelas que “estén abandonadas o en las que no se lleva a cabo la actividad agraria exigida”.

Y reclama aplicar sistemas semejantes al ‘bonus dehesa’ en otros sistemas silvopastorales y buscar la forma de identificar dentro del REGA un registro especial de ganadería extensiva.

Desde Unidos Podemos, la diputada Eva García ha defendido los sistemas ganaderos en extensivo porque “tienen relación muy directa” con la gestión sostenible del territorio, tras lamentar que la Comisión Europea “no haya entendido” su “valor” ecológico, social o cultural.

A su juicio, esta “falta de apoyo” de Bruselas se une a la “ausencia de voluntad política” por parte de las autoridades españolas para hacer una “interpretación adecuada” de los pastos que pueden ser admisibles para las ayudas.

El Grupo Popular ha presentado enmiendas a la PNL y su diputada Carmen Quintanilla ha expresado la voluntad de la formación para alcanzar acuerdos en el área agroganadera y ahí entra, según ha recordado, la ganadería extensiva, por su repercusión económica en el entorno rural y por el “valor añadido” que aporta a la conservación del medioambiente o la prevención de incendios.

Coincidencia en que El actual sistema de cálculo del Coeficiente de pastos “no recoge la realidad” del sector

Quintanilla ha añadido que, “desde el primer momento” que su grupo tuvo conocimiento de esta iniciativa, ha “tenido claro” que “teníamos que trabajar” en un “gran acuerdo” al respecto.

Desde el Grupo Socialista, también proponente de la transaccional, su portavoz adjunto Gonzalo Palacín ha defendido la PNL porque ve “evidente” que “algo no se está haciendo bien” con este tipo de ganadería, como “refleja” el “abandono” de zonas que antes eran pastos.

El actual sistema de cálculo del Coeficiente de Pastos “no recoge la realidad” del sector y “hace que no sean admisibles muchas hectáreas” que deberían serlo, ha insistido Palacín.

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Toni Cantó, ha defendido la transaccional de su grupo y el contenido de la PNL porque defiende a un sector de “importancia” para el medio rural, tras resaltar que el ganado en extensivo es un modelo de producción que aporta valor ambiental, económico y social a los pueblos.

Por otro lado, la Comisión también ha aprobado una PNL del PP -también transaccionada por todos los grupos- por la que se pide a las administraciones que se busquen soluciones para el problema de la “seca” de las encinas.

El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro ha recordado que la enfermedad de la “seca” la provoca un hongo que se propaga desde las raíces al resto del árbol hasta provocar su muerte y ha urgido a “actuar ya” de forma “más coordinada” entre las administraciones.

La diputada socialista Pilar Lucio ha asegurado que esta defensa del encinar es necesaria y “demuestra que el Gobierno del PP no ha hecho nada hasta ahora” para combatirla, mientras que las comunidades autónomas “llevan año afrontándolo”.

Desde Ciudadanos, Cantó ha señalado el momento “especialmente duro” que vive la dehesa y la necesidad que hay “de ayudar a que sea sostenible” y erradicar estas enfermedades.

La diputada de Unidos Podemos Eva García ha mostrado, por su parte, su acuerdo con la iniciativa del PP porque se trata de un “problema grave” que acecha al “capital ecológico” del país.