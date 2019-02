La Comisión Europea y la asociación de agricultores de la UE (Copa Cogeca) rechazaron un informe realizado por Greenpeace como infundado y simplista. El informe argumentaba que la ganadería en Europa estaba usando demasiadas tierras agrícolas.

El 12 de febrero, Greenpeace publicó un estudio que sugiere que el 71% de todas las tierras agrícolas de la UE se utilizan para alimentar ganado en lugar de personas y que esto está respaldado en gran medida por los fondos de la Política Agrícola Común (PAC).

El estudio de Greenpeace dice que más de 28 mil millones de euros de pagos de la PAC están fomentando la agricultura industrializada, que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y la salud.

“La PAC ha logrado preservar el modelo de granja familiar, no alentar la agricultura industrializada”, defiende la CE

Pero la Comisión Europea no comparte esta opinión. El ejecutivo le dijo a EURACTIV.com que estas reclamaciones no estaban fundamentadas y estaban demasiado infladas.

“Los informes llegan a conclusiones y hacen enlaces inciertos y no verificados para fundamentar una afirmación dudosa que no puede basarse en hechos o estadísticas”, dijo una fuente de la Comisión.

La misma fuente agregó que el ejecutivo de la UE solo podía saber con certeza qué cantidad se destina al sector ganadero con apoyo acoplado voluntario, que se proporciona en condiciones específicas cuando un sector tiene dificultades económicas, o en áreas de alto valor natural, como las zonas montañosas.

Los números que recibe la Comisión, según explicó la fuente, son a través del apoyo acoplado voluntario y agregaron que el número total que se destinó a las granjas de animales fue de alrededor de € 3.185 mil millones, no de € 28 mil millones.

“La PAC ha logrado preservar el modelo de granja familiar, no alentar la agricultura industrializada”, dijo la fuente de la Comisión.

Copa-Cogeca: “Con un enfoque tan genérico, no se pueden proponer medidas específicas y no se consideran las implicaciones”

Para el Copa-Cogeca, la asociación de agricultores y cooperativas de la UE, el informe de Greenpeace representó una visión simplista de la producción ganadera en la UE y su valor para la sociedad.

Según los agricultores, los estudios citados en el informe no se centran en las implicaciones económicas y sociales del cambio propuesto fuera de la producción ganadera.

“Con un enfoque tan genérico, no se pueden proponer medidas específicas y no se consideran las implicaciones de dicho cambio”.

El informe citó que el 18-20% del presupuesto de la UE se destina al ganado y que el 71% de las tierras de la UE se utilizan para el ganado en lugar de alimentos.

Copa Cogeca dijo que la metodología detrás de estos números no estaba clara y que la cantidad de tierra medida incluía los pastizales permanentes que no reciben fondos de la PAC o áreas no elegibles.

“El estudio no incluyó las importaciones de carne e implicó que una menor cantidad de productos cárnicos daría lugar a un menor consumo, lo que no está demostrado”.

Al abordar las afirmaciones de salud de que las dietas veganas / vegetarianas son mejores, Copa Cogeca dijo que la carne suministra los nueve aminoácidos y es parte de una dieta balanceada.

Greenpeace también dijo que su investigador se comunicó con el ejecutivo de la UE para solicitar datos.

“Nuestro investigador se puso en contacto con Eurostat y la Dirección de Agricultura de la Comisión para solicitar datos definitivos sobre la cantidad de tierra utilizada para alimentar al ganado y la cantidad de dinero de la PAC vinculada a este sector”, dijo una fuente de Greenpeace a EURACTIV.

Según Greenpeace, la Comisión no le proporcionó esta información al investigador, por lo que hizo sus propios cálculos.

El consumo de carne ‘histeria’

Mientras tanto, la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo (ENVI) votó el jueves (14 de febrero) su opinión sobre las reformas de la PAC. Se espera que el comité agrícola, que lidera este archivo, vote el 6 ó 7 de marzo, mientras que la posición final se aprobará en la sesión plenaria de abril.

Greenpeace dio la bienvenida a la posición de ENV ya que apoya más fondos para la agricultura ecológica y más recortes para granjas de animales intensivas. Pero insiste en que todavía no es suficiente para abordar el problema de la agricultura industrial.

Hablando bajo condición de anonimato, una fuente de la industria agroalimentaria dijo que había una acción coordinada detrás de esta “histeria” de consumo de carne.

“El mes pasado tuvimos el informe EAT-Lancet, que pedía menos consumo de carne y más legumbres. Ahora, tenemos a Greenpeace inventando datos imaginarios sobre la cría de animales días antes de la opinión de ENVI sobre la próxima PAC. Todos entendemos lo que está pasando aquí”.