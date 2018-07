El precio de la almendra, tras varias semanas de descensos fuertes que dejaron muy tocado al sector, ha optado por estabilizarse, con repeticiones en la mayoría de los casos (como por ejemplo en el caso de la Lonja de Reus) o con leves caídas (de un céntimo en la mayoría de los casos) en la Lonja de Murcia. Todo hace indicar que se espera a ver cómo transcurre el verano para ver la tendencia de futuro.

El sector sigue viendo que no se levanta cabeza y, aunque sea un caso puntual fruto de tensiones internas, el regreso de los conflictos a la cooperativa murciana Coato, con la amenaza de no entregar su producción de esta campaña por los bajos precios que se anuncia, puede ser un aviso de que los almendricultores se están enfadando más de la cuenta y no quieren seguir por este camino de asumir caída tras caída mucho más tiempo.

Con este panorama, lo precios de la lonja de Murcia esta pasada semana han quedado de la siguiente manera: Marcona 5’27 igual; Largueta 4,89 baja 1cnt; Comuna 4’67 baja 1cnt; Ferragnes 4’91 igual; Garrigues 4,84 igual; Guara 4,81 baja 2cnt; Ramillete 4,89 baja 1cnt, y Ecológica 6’70 sube 1cnt-

En la Lonja de Reus se vivió una semana mas sin variaciónes : En Almendra en grano la Comuna cotizó a 4.55€ / Kg igual; Largueta 4.75 € / Kg igual; Marcona 4.90 € / Kg igual; Mollar 4.45 € / Kg igual; Mallorca 4.45 € / Kg igual; Pelonas 3.40 € / Kg igual; Ecológica 6.35 € / Kg igual. En Almendra con cáscara blanca la Mollar lo hizo a 1.12 € / Kg igual y la Rofes 1.10 € / Kg igual.

La Lonja de Albacete sigue sin cotizar a la espera de que llegue el mes de agosto y empiece a moverse el mercado en el verano ante la falta de movimientos y la tendencia de descenso que ha marcado el mes de julio de este año.