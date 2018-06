Las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA y UCCL, junto con las cooperativas de ovino de leche de Castilla y León, exigen a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, que la administración realice ya el prometido estudio oficial de los costes de producción para que éstos sean trasladados de inmediato a los contratos vigentes en la actualidad.

De acuerdo con los datos de entrega facilitados por el FEGA de marzo de 2018, se confirma que el sector productor de ovino se encuentran en una situación crítica, como prueba la desaparición de 388 ganaderos en el último año en España, de los cuales 147 son de Castilla y León y que hizo que los ganaderos convocaran en los meses pasados sendas concentraciones.

Los ganaderos de leche cobran hoy un 20% menos que en 2015

ASAJA, UCCL y las cooperativas de ovino de leche de Castilla y León, que se reunieron este miércoles 15 de junio en Medina de Rioseco para analizar la situación del sector de ovino, insisten en que es el momento de que la Consejería de Agricultura dé a conocer los costes de producción oficial de las explotaciones ganaderas –estudio que se comprometió a elaborar hace ya unos meses–, para que estos costes se trasladen a la mayor brevedad a los contratos que hay en vigor.

“Los ganaderos de leche cobran hoy un 20% menos que en 2015, una situación insostenible. No podrán aguantar mucho más vendiendo su producción por debajo de costes”, apuntan las organizaciones agrarias de la región, quienes exigen soluciones inmediatas.

Las organizaciones consideran que estos costes deben ser el punto de partida de la negociación de cualquier contrato por lo que, una vez fijados en el estudio de la Consejería, deben trasladarse de forma inmediata a los contratos en vigor, propiciando un marco estable de negociación entre cooperativas, industria y distribución, con la Administración como “árbitro”. Asimismo denuncian que actualmente los precios de los contrato no se han negociado, “sino que se han impuesto de manera unilateral por la industria”.

El grupo de trabajo de Medina de Rioseco advierte que “si antes del mes de julio no se pone remedio a esta situación y la consejera no mueve ficha, las organizaciones agrarias y las cooperativas no darán más margen y convocarán movilizaciones para que la sociedad sea consciente del grave problema que sufren los 2.314 ganaderos de ovino de leche que quedan en Castilla y León”.