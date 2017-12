La Unión de Extremadura ha emitido una nota de prensa en la que pide que se iguale el porcentaje de corte que define la representatividad tanto en terreno político como en el terreno agrario. Pone de ejemplo a las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre en las que los dos principales partidos políticos con representación en Extremadura, consiguieron un 13,88% de los votos (PSOE) y un 4,24% (PP).

La organización agraria afirma que “si a estos partidos políticos se les hubiese aplicado el mismo porcentaje que ellos aprobaron en Extremadura para ser representativos en el sector agrario, el 15%, ninguno de los dos se podría sentar en el parlamento catalán”.

“lo que no quieran para ellos no se lo exijan a los demás”

La Unión de Extremadura hace este análisis indicando que “no se puede aplicar la expresión Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como. No se puede aprobar un 15% para tener un vocal en el Consejo Asesor Agrario y, en cambio, con un 3% tener un parlamentario en Cataluña, a menos que estos partidos entiendan que es más importante un vocal en el Consejo que un parlamentario en el Parlamento.”

En su nota de prensa, la Unión de Extremadura destaca que el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieron de acuerdo para elevar del 10 al 15 el porcentaje de votos necesarios para ser Opa representativa en Extremadura y no entiende cómo, en cambio, aprueban un porcentaje del 3% para ser partido político representativo.

En las elecciones al campo celebradas el pasado 12 de marzo de 2017, La Unión Extremadura, que tenía una representación del 0%, consiguió un 14,28 % de los votos válidos emitidos. La organización muestra su confianza en las próximas y esperan superar con creces este porcentaje, sin embargo, esto no les impide pedir a los políticos un poco de coherencia y exigirles que “lo que no quieran para ellos no se lo exijan a los demás; entendemos que en el Consejo Asesor debe haber pluralidad de opiniones y por este mismos exigimos que se modifique la Ley de tal manera que se vuelva a aprobar una representación mínima del 10% apara ser Opa representativa.”

En este sentido, la Unión de Extremadura afirma que, de no bajar el porcentaje mínimo de representativad, “algunos entenderemos que cuando habla el Sr. Albiol o el Sr Icetea, no hay que hacer caso en absoluto ya que son voces sin representación moral”.