Si 2017 acabó con descensos en los precios de la almendra, el nuevo año no solo lo ha hecho en la misma línea, sino de peor manera, ya que las caídas de las cotizaciones han afectado a todas las variedades. Aunque no ha habido mucho movimiento, dado este periodo del año con la resaca de las festividades navideñas (de hecho, la Lonja de Reus lleva dos semanas sin cotizar al coincidir la Navidad y el Año Nuevo en lunes), lo cierto es que esta tendencia a la baja no está gustando demasiado al sector, que ve con preocupación que se puede iniciar un nuevo año con la misma tónica negativa que caracterizó el pasado 2017.

Sin embargo, el sector mira a la vez cómo los frutos secos siguen siendo objeto de deseo y de impulso, lo que no deja de ser, en cierta medida, una contradicción tras la pérdida de valor de este cultivo. Así, en León, ya está en marcha una iniciativa para la plantación de 300.000 almendros y hasta 30.000 nogales en los denominados parajes de la Llana de Sésamo, Pedragales y la Llana de San Pedro, Ángel Pérez. De momento, todo se está alineando para que dicha iniciativa sea una realidad y cada vez hay menos dudas de que su viabilidad es posible en el Bierzo. Mientras, en Albacete, se defiende y se impulsa el cultivo del pistacho, que ya ha triplicado su superficie en poco tiempo y que, oyendo lo que se dice, lleva todo el camino de convertirse en la nueva almendra: muchas promesas de rentabilidad… hasta que deja de serlo y empiecen los descensos.

Con este panorama, donde persiste la impresión de que sigue habiendo más parabienes que realidades, las cotizaciones de la almendra ha dejado los citados resultados negativos. No han sido muy fuertes, en especial en la Lonja de Murcia, pero sí representativos al ser generalizados a todas las categorías. Así, la primera cotización del año en Murcia quedó de la siguiente manera: La Marcona 5,30 baja 3cnt; Largueta 5,02 baja 1cnt; Comuna 4,29 baja 3cnt; Ferragnes 4,53 baja 2cnt; Garriges 4,58 baja 2cnt ; Guara 4,40 baja 3cnt; Ramillete 4,69 baja 2cnt; y la Ecologica 6,54 baja 4cnt.

En la Lonja de Albacete, los precios se han quedado una semana mas sin variación, con una repetición de los precios. La Comuna cotizó a 4,45 ; la Marcona 5,35, la Largueta 5,20 ; la Guara 4,55 ; y la Ecologica 6,75.