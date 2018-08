La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha afirmado que va a mantener su compromiso con los ganaderos de ovino de leche y que se sigue trabajando para reducir los costes de producción con medidas como duplicar las ayudas a la modernización o financiando análisis de costes “a la carta”.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a las obras de concentración parcelaria realizadas en Támara de Campos (Palencia), Marcos ha asegurado que “ha cumplido con los compromisos” que tenía con los ganaderos de ovino y que se sigue trabajando en el marco de la plataforma de competitividad del sector del ovino donde hay contempladas “muchas medidas”.

Preguntada por la protesta convocada para este jueves por cooperativas del sector y por las organizaciones profesionales Asaja y UCCL para reclamar medidas de apoyo a la ganadería de ovino de leche, ha afirmado que “respeta” todas las manifestaciones pero ha insistido en que la Consejería sigue trabajando con las organizaciones de productores y las cooperativas y que su palabra “está comprometida” con los ganaderos y la va “a mantener”, reiterando su compromiso de duplicar las ayudas.

Para la consejera, “a todos nos gustaría que el precio fuera superior, pero la Junta no puede incidir en los precios”

En este sentido ha recordado que aunque este año “no era un buen año de precios” en el ovino, a nivel europeo y nacional, en Castilla y León se ha conseguido, gracias a la mediación de la Consejería de Agricultura, que haya contratos a un año con los que los ganaderos que los han suscrito están cubriendo los costes de producción y tienen estabilidad en precios y en volumen de recogida.

“A todos nos gustaría que el precio fuera superior”, ha reconocido, pero ha insistido en que la Junta de Castilla y León no puede incidir en los precios porque es ilegal y estaría incurriendo en problemas de competencia, y ha señalado que hay comunidades autónomas donde no se recoge la leche a los ganaderos, cosa que no ha ocurrido en Castilla y León.

“Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es trabajar con los ganaderos y sus representantes para ver cual son los costes de producción”, ha insistido.

Al respecto ha recordado que la Consejería ha realizado un estudio y análisis de los costes de producción que se ha facilitado a las organizaciones de productores y a las cooperativas y que se sigue trabajando para ayudar a los ganaderos a los que les cuesta producir más de lo que determina el estudio.

De hecho, la semana pasada ya se anunció en el Consejo Agrario que se va a duplicar la ayuda de modernización para que estos ganaderos reduzcan el coste de producción.

“Una vez identificado el problema, vamos a ayudar a cada ganadero a tener un plan de adecuación que le permita, con financiación de la Junta de Castilla y León, reducir los costes de producción y ajustarlo a lo que corresponda”, ha explicado.

Además, a partir del próximo mes, la página web de la Consejería alojará un simulador donde los ganaderos puedan ver el coste de producción que les correspondería conforme al estudio realizado y puedan solicitar las ayudas para hacer “un análisis a la carta”.

“Se trata de un estudio económico y de viabilidad con ayuda presupuestaria”, ha insistido Marcos.