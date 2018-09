La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha abogado por dar prioridad a la directiva europea sobre prácticas desleales en la cadena agroalimentaria para que se apruebe antes del fin de la legislatura. Durante un encuentro con representantes del sector, celebrado en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, Aguilera ha asegurado que “el precio es el mayor problema de los agricultores, porque es muy bajo en origen, pero mucho más elevado en los supermercados”.

“En España tenemos una ley de la cadena alimentaria, que es avanzada, pero el mercado interior europeo abarca todos los países. Por tanto, necesitamos una normativa europea que regule las relaciones contractuales en todos los eslabones, desde el agricultor hasta la distribución”, ha apuntado la eurodiputada, que es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

Por su parte, el eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez ha señalado las cuestiones fundamentales que aborda la directiva europea, y que son “la lista de prácticas desleales, difíciles de definir en un mercado de 27 países para que no queden fuera cuestiones como las ventas a pérdidas, y las facilidades jurídicas para favorecer la denuncia y la defensa”, ha dicho.

Sobre la PAC: “Tal y como está, preferimos que no se apruebe”

Además, ha apostado por entrar a fondo en la raíz de los problemas que favorecen las prácticas desleales: “Con esta directiva legislamos sobre el último eslabón de la cadena, pero tenemos que utilizar otros instrumentos, como la PAC por ejemplo, para fomentar que en el mercado haya una competencia sana, que no haya nadie tan débil que tenga que aceptar prácticas que le perjudican”, ha añadido Gutiérrez, que es vicepresidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor de la Eurocámara.

Durante el encuentro se ha tratado también sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), a la que Clara Aguilera ha mostrado su oposición frontal: “Nuestra posición es totalmente contraria al planteamiento de la Comisión Europea, por dos motivos. Por un lado, porque se plantea un recorte en el presupuesto general de la Unión Europea, y por tanto, en el de la PAC, que supone el 38% del total. Son dos debates que van unidos”, ha señalado.

“Por otra parte, nos oponemos a la renacionalización que se está planteando con el nuevo sistema de planes estratégicos, que significan que la Unión Europea deje de decidir, para que decidan los Estados miembros. Eso es un paso atrás y no lo vamos a aceptar”, ha asegurado Aguilera. Por último, la eurodiputada ha subrayado que no hay un calendario real para aprobar la PAC en esta legislatura, “pero tal y como está, preferimos que no se apruebe”, ha concluido.