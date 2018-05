Nadie se puede imaginar que si en cualquier sector laboral de este país hubiera una media de dos muertes por semana, al margen de los heridos, no sería un escándalo. Habría concentraciones, manifestaciones, preguntas parlamentarias, debates televisivos,… Sin embargo, en el campo cada semana mueren dos personas en accidentes y no solo nadie protesta, sino que ni siquiera se entera la sociedad. Es una realidad oculta a la que, parece, nadie quiere hacer caso.

La muerte en el campo no da imágenes, son anónimas y en la mayoría de los casos afecta a personas jubiladas (otras dos personas de más de 70 años han fallecido en los últimos siete días, el último este pasado sábado día 19). En muchos caso por no aparecer, no aparecen ni en las estadísticas, ya que el ser jubilados no cuentan como accidente laboral. Pero estos agricultores mueren trabajando, especialmente encima (o trágicamente debajo) de sus tractores. Son personas, son trabajadores, pero da la impresión de que no interesan. Son solo parte de esa realidad oculta que es la agricultura.

Dos fallecidos, ambos de más de 70 años cuando conducín un tractor

El último caso ha sido este sábado 19. Un hombre de 76 años fallecía en un accidente registrado en la carretera vecinal TV-6012 a su paso por Riodeva (Teruel), al volcar el tractor en el que se desplazaba y quedar atrapado entre los hierros del vehículo.

Según informó la Guardia Civil, el aviso del accidente, registrado en el punto kilométrico 1,5 de la referida carretera, se ha dado sobre las 12.40 horas de la jornada a través de una llamada telefónica. Tras ser excarcelado el cuerpo por un grupo de bomberos, el cuerpo del fallecido, J.R.A., vecino de la localidad de Tramacastiel (Teruel), ha sido trasladado hasta el depósito del partido judicial para serle practicada la autopsia.

El otro de esta semana ocurrió el miércoles 16 en Gor (Granada), cuando un hombre de 72 años fallecía al sufrir un accidente con un tractor en Gor (Granada), según el Servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta.

El Teléfono de Emergencias de la Junta recibió a las 14.15 horas una llamada en la que solicitaban ayuda para un hombre que había sufrido un accidente al volcar su tractor en la vía de servicio de la A-92N, a la altura de la salida 21. De inmediato, el centro coordinador activó a los Bomberos de Guadix, a la Guardia Civil, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y Mantenimiento de la Vía.

Junto a ellos, y de nuevo por desgracia, varios heridos. Un hombre de 38 años, natural de Miajadas (Cáceres), resultó herido tras el vuelco del tractor que conducía por la carretera Ex-102 sobre las 20.00 horas de este martes. El accidente se produjo cerca de Escurial, concretamente en el kilómetro 20 de la vía que une Miajadas con el límite de provincia de Toledo.

Un hombre de 71 años resultó herido grave en Cobeña tras caer de su tractor y ser golpeado. Ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con una fractura de la muñeca izquierda, otra de la pelvis y un traumatismo torácico. Asimismo, un octogenario resultó herido tras volcar el tractor que conducía. El accidente tuvo lugar en torno a las 14.30 horas, a la altura del número 10 en el lugar de Castro de Arriba, en la parroquia lalinense de Vilatuxe. El hombre se encontraba en una pista y circulaba con el tractor y un remolque cargado de hierba. Demasiados casos para una realidad oculta que debe comenzar a dejar de serlo.

(Foto Gor: Torcuato Fandila guadix.ideal.es)