La venta de tractores nuevos fue de 6.634 unidades hasta el mes de agosto, lo que representa un 6,96% menos respecto al mismo periodo de 2017, una cifra similar a la del mes de julio, según el avance de Inscripción de Maquinaria Agrícola del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación (MAPA) al que ha tenido acceso Efeagro.

Se da la circunstancia de que estos datos coinciden en el tiempo con los del Plan Renove, que el pasado día 15 cerro su periodo de solicitudes y, según las primeras cifras no oficiales, solo se ha cubierto el 50% del presupuesto, por lo que ha quedado sin gastar cerca de 2,5 millones de euros, algo que no venía sucediendo desde hacer muchos años y a pesar de que se decidió ampliar el plazo para esta edición, en gran medida a que se destinó toda la partida a maquinaria de purines y no a la venta de tractores nuevos generlistas.

La venta total de maquinaria agrícola, en la que se incluyen además de los tractores la maquinaria automotriz (1.199 unidades, +7,44 %), arrastrada o suspendida (12.620 unidades, +0,48 %), remolques (3.297 unidades, +1,98 %) y “otras máquinas” (65 unidades, -12,16 %), fue en agosto de 23.815 unidades (-1,24 %).

Por marcas, John Deere fue de nuevo la primera en ventas durante el mes de agosto

Los datos relativos únicamente al mes de agosto apuntan a una venta de 2.2605 unidades de maquinaria agrícola (un 1,70 % menos que en el mismo mes de 2017), de las que 798 fueron tractores (-6,56 %); 131 automotriz (+16,96 %); 1.245 arrastrada o suspendida (+4,89 %); 411 remolques (-16,63 %) y 4 de “otras máquinas” (+400 %).

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que encabezó la compraventa de tractores nuevos en el mes de agosto (224 unidades), seguida de Castilla-La Mancha (110), Castilla y León (71), Cataluña (71), Extremadura (63), Comunidad Valenciana (46), Galicia (45), Aragón (44) y Región de Murcia (39).

Navarra (25), Islas Baleares (21), País Vasco (17), La Rioja (11), Canarias (5), Asturias, Comunidad de Madrid y Cantabria (las tres con 2) cierran la lista de ventas de tractores nuevos en dicho periodo.

Por marcas, John Deere fue de nuevo la primera en venta de tractores nuevos durante el mes de agosto (247 unidades), por delante de New Holland (109) y a gran distancia de Deutz Fehr (60), Case IH (56), Massey Ferguson (46) y Kubota (48).

INSCRIPCIÓN TRACTORES NUEVOS - AGOSTO 2018 --------------------------------------------------- Andalucía 224 Aragón 44 Principado de Asturias 2 Islas Baleares 21 Canarias 5 Cantabria 2 Castilla y León 71 Castilla-La Mancha 110 Cataluña 71 Comunidad Valenciana 46 Extremadura 63 Galicia 45 Comunidad de Madrid 2 Región de Murcia 39 Comunidad Foral de Navarra 25 País Vasco 17 La Rioja 11 --------------------------------------------------- TOTAL 798 --------------------------------------------------- Fuente: MAPA