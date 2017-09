Según las últimas informaciones recibidas desde Bruselas, la Comisión Europea pretende lanzar a día de hoy una importante oferta sobre la carne de vacuno a los Estados Miermbros para avanzar en las negociaciones de la UE con Mercosur, lo que no sólo ha provocado el rechazo de once países (entre los que no está España) sino la alarme en el setor nacional, hasta el punto de que la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) ya ha advertido que es un gran error.

Como señala la asociación, es especialmente llamativo que, a pesar de las fuertes objeciones planteadas esta semana en una nota lanzada por 11 EEMM –”entre los cuales no está España como era de esperar”-, la Comisión esté empeñada en realizar concesiones adicionales a Mercosur a pesar de las consecuencias que puede generar para la ganadería europea y el medio rural.

ASOPROVAC exige una vez más que se excluya la carne de vacuno de las negociaciones con Mercosur

El Presidente de ASOPROVAC, Alberto Juanola, se ha dirigido a la Ministra de Agricultura y a la Secretaria de Estado de Comercio así como a los Consejeros de las principales CCAA pidiéndoles recapacitar sobre las consecuencias que tendría incluir al vacuno en las negociaciones. “Realizar a día de hoy una oferta teniendo en cuenta las incertidumbres del Brexit, el impacto del CETA y del resto de negociaciones así como el último escándalo ocurrido en Brasil por su incumplimiento de las normas europeas, es totalmente irresponsable”.

Por eso, una vez más, denuncian la incoherencia de la Comisión Europea, el Gobierno y otras organizaciones entre los estrictos objetivos planteados en la Política Agrícola Común y las políticas comerciales de la UE, donde no se reflejan en ningún caso los estándares ni la filosofía exigidos a los ganaderos europeos.

Alberto Juanola, Presidente de ASOPROVAC Nacional, considera que los países que integran Mercosur tienen a día de hoy un acceso más que suficiente al mercado europeo, aglutinando casi el 75% de las importaciones europeas de vacuno (246.000 Tm ec/año)

ASOPROVAC exige una vez más que se excluya la carne de vacuno de las negociaciones con Mercosur y pide a la Comisión y al Gobierno español que no pretendan cerrar un acuerdo de manera acelerada y valoren convenientemente todas las consecuencias para el sector europeo de la carne de vacuno.