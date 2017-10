La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana ha declarado la existencia del cuarto foco de Xylella Fastidiosa en el territorio de la provincia de Alicante. Esta resolución confirma 61 positivos adicionales procedentes de 58 parcelas nuevas que afectan a almendro. Los municipios afectados son Beniardà, Benigembla, Benissa, Castell de Castells, Facheca, Famorca, Murla y Xalò, que se añaden a los municipios que ya tenían parcelas infectadas, en los municipios de Alcalalí, Balones, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d’En Sarrià, El Castell de Guadalest, Confrides, Polop y Tàrbena.

Con esta confirmación, “queda patente lo que desde Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, la Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa y los alcaldes y agricultores de la zona llevamos denunciando desde que se declarase el primer foco, que no se trata de un caso aislado y que la plaga está extendida más allá de lo que nos han informado”.

Por tanto, desde ASAJA vuelven a exigir con más vehemencia que nunca que la Conselleria cese de inmediato en la aplicación del radical plan de erradicación masiva, el cual contempla el arranque y la trituración de la parcela afectada más cien metros a la redonda, que revise y actualice su plan de contingencia, proponiendo una estrategia de contención, “puesto que ya ha quedado demostrado que arrancar todos los árboles de la zona demarcada, tanto los enfermos como los sanos, no sirve de nada en una situación en la que la plaga se ha extendido, porque de seguir así acabaremos con todos los almendros de la provincia”.

ASAJA considera que es necesario revisar los protocolos de actuación que marca la UE para erradicar la Xylella

ASAJA critica rotundamente la actuación que desde que se declarase el primer foco está llevando a cabo la Administración Valenciana, la cual está brillando por su deslealtad, faltar a la verdad, ausencia de transparencia y comunicación. “Es totalmente inaceptable que los agricultores se enteren de que sus parcelas están afectadas por los medios de comunicación y por organizaciones agrarias como ASAJA, en vez de ser notificados personalmente y de una forma plenamente formal por la Conselleria de Agricultura. Esto demuestra la falta absoluta de sensibilidad, preocupación y compromiso del Consell hacia los empresarios agrícolas de nuestra provincia. Tras la publicación de la Resolución de este martes 24, son muchos los afectados que nos han llamado desconcertados porque hasta esta misma mañana no habían tenido ninguna noticia y temen que se les arrebate su medio de vida y que en cualquier momento las máquinas entren en sus fincas y trituren todos los árboles”, denuncia el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

Asimismo, también consideran lamentable que el Comité de Seguimiento de Conselleria sobre Xylella haya dejado de reunirse con los grupos de interés de este asunto, como son las organizaciones agrarias, para informarnos con carácter previo de cuál es la situación y cuáles son las medidas que se están adoptando y, en cambio, “actúen con incapacidad, precipitación y de forma unilateral sin escuchar al sector y a los afectados, algo que nos parece realmente grave”.

Desde ASAJA quieren recordar al Gobierno Valenciano que uno de los estandartes con los que ellos siempre se han identificado, como son la trasparencia y la participación pública colectiva, en estos momentos está brillando por su ausencia. “Es inaceptable que la Consellera de Agricultura de la Comunitat, Elena Cebrián, aún no haya visitado la zona cero de la Xylella y no haya mirado a los agricultores a los ojos para decirles porqué se están tomando las medidas de arrasar con todos los árboles y el paisaje” afirma Aniorte.

Por todo esto, consideran que es urgente que se revisen los protocolos de actuación que marca la UE para erradicar la Xylella, los cuales contemplan la erradicación masiva y se están aplicando en Alicante, “porque mucho nos tememos que después de declararse un cuarto foco vendrán más”.

De hecho, el comité permanente de Sanidad Vegetal de la CE ha aprobado el plan de contención de la Xylella fastidosa en Baleares tras declararlo territorio infectado, lo que significa que solo se erradicarán las especies afectadas.

Por es, han pedido a la Conselleria que se ponga a trabajar en una nueva edición actualizada del plan de contingencia. “Lo fácil es aplicar los criterios de la UE pero, ante la envergadura del problema, exigimos a nuestra Administración que trabaje en un plan de erradicación menos agresivo, que ponga el foco en el insecto vector y en la erradicación de los arboles infectados, con el objetivo de reducir la cantidad de inóculo bacteriano en la zona infectada, que evite arrancar los árboles sanos y que luche en Europa por su aprobación, al igual que ha hecho el Gobierno de Baleares, que ya ha conseguido un plan de arranque sólo de los árboles infectados, algo que también se ha logrado Italia. De continuar en esta línea nos van a llevar a la ruina y van a causar un daño irreparable de enorme entidad agrícola, económica, paisajística, turística y moral”.

De igual forma, las críticas de la organización agraria, también se centran en que los afectados a los que se les lleva arrancando y triturando parcelas desde el mes de julio, a día de hoy, aun no sepan las indemnizaciones que les corresponden. Una actuación que desde ASAJA definen como “un disparate sin paliativos. Una vez más, esta Conselleria demuestra que actúa con incapacidad, ofuscación y dando palos de ciego. La muestra de ello es que, con un total de 106 positivos y 86 parcelas afectadas, las maquinas siguen entrando a las parcelas para triturarlas y no se sabe nada de unas indemnizaciones que desde principios de septiembre estudian técnicos en la Universidad Politécnica de Valencia. Consideramos que la compensación económica por estos destrozos, en los que no solo arrancan árboles, sino el medio de vida de agricultores y sus familias, debería de estar en primer plano y ser inmediata, justa y con una valoración real del agravio que esta situación está produciendo”.