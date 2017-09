Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, la Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa en Alicante y los ayuntamientos de Castell de Guadalest, Benifato, Confrides, Benimantell y Alcalalí, han elaborado un documento conjunto que van a remitir este viernes 15 a la Conselleria de Agricultura, con la petición urgente de que suspendan con carácter temporal la tala de árboles sanos hasta que se conozca el alcance real de la plaga y la evalúen “in situ” los técnicos de la UE.

Asimismo, estos organismos también solicitan a la Conselleria que inicie las acciones con la UE al objeto de conseguir que Europa apruebe un protocolo de contención para la Comunidad Valenciana similar al que el Comité de Salud y Seguridad Alimentaria Europea ha ratificado para su aplicación en el Archipiélago Balear y, por el que, a partir de ahora, sólo erradicaran los ejemplares infestados por la bacteria y no procederá a la tala de árboles sanos, con la finalidad de no exterminar la agricultura de la zona y acabar con el paisaje.

Critican que si se hiciera hincapié en los insectos vectores que transmiten la bacteria se podría contener su propagación

Otra de las peticiones que eleva este documento es la solicitud de una reunión con la Consellera de Agricultura en la Comunitat, Elena Cebrián, al fin de conocer el escenario real de la situación y que se decida de una vez a visitar la “zona cero”.

Por otro lado, el escrito hace hincapié en que debe incidirse mucho más en un aspecto que en estos momentos se está pasando por alto y que son los insectos vectores, que son los que transmiten la bacteria de unos árboles a otros. “Consideramos que es necesario exigir al Mapama, UE y GVA que, si se dedica al insecto vector solo la mitad de los esfuerzos y recursos económicos que se están reservando a la bacteria, tendríamos en poco espacio de tiempo soluciones para contener, controlar y evitar la propagación”.

Desde ASAJA Alicante lamentan profundamente que algunos de los ayuntamientos de localidades que han registrado parcelas positivas no se hayan adherido a esta propuesta, “en aras a no desviarse de la dichosa disciplina de partido”. Los ayuntamientos no adheridos a la petición han sido: Bolulla, Tárbena, Balones, Beniardá, Callosa d´En Sarrià y Polop.

“Es una pena que algunos ayuntamientos de municipios con positivos en Xylella, donde se van a arrancar parcelas con árboles sanos, no hayan firmado un documento que lo único que pretende es abrir vías alternativas menos agresivas y exigir a la Conselleria el planteamiento de otras medidas para paralizar la plaga de la Xylella que no sea la tala de árboles, simplemente por disciplina y directrices políticas. En ocasiones hay que dejarse de monsergas y dejar el partido político al que uno pertenece a un lado y apoyar a los agricultores, vecinos y el territorio que se representa”, lamenta el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.