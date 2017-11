Los respiros en el precio de la almendra dura menos de lo que nadie quisiera. Si una semana sube, a la siguiente baja amparándose el descenso en cualquier dato, como el crecimiento mundial de la producción como pasó la semana pasada. Pero cuando baja, la tendencia a ir cayendo es más constante y se mantiene más tiempo, como esta misma semana donde la tónica ha sido de descensos, especialmente en la Lonja de Murcia, o de apatía, como en la Lonja de Reus, mientras que de la Lonja de Albacete (el gran referente que buscaban los almendricultores) ni hay noticias ni se le esperan.

Pero lo curioso es que mientras que se arrastra unos descenso en las cotizaciones que empiezan a ser más que preocupantes, porque empiezan en muchos casos a no cubrir costes, o la sequía rebaja las expectativas de producción hasta un 25%, las Comunidades Autónomas siguen impulsando su cultivo e invitando a los agricultores a diversificar sus opciones y a apostar por el almendro. Da la impresión de que algunos responsables políticos no se han dado cuenta de que el cultivo estrella de hace unos años empìeza a apagarse, que sus precios siguen cayendo y que la gran alternativa (e inversión) que conlleva ya no es tan rentable como se auguraba.

Con este panorama, la Lonja de Reus cerraba las cotizaciones con una semana plana, sin apenas varaciones y las pocas que hubo a la baja. Así, cerró su sesión con los siguientes datos: Almendra en grano: Comuna 4.05 € / Kg 0.0; Llargueta 4.7 € / Kg 0.0; Marcona 4.9 € / Kg -0.1; Mollar 3.95 € / Kg 0.0, Mallorca 3.95 € / Kg 0.0, Pelonas 2.9 € / Kg 0.0; Comuna ecológica 6.05 € / Kg 0.05



En Almendra con cáscara blanca no hubo cambios y la Mollar cotizó a 1.1 € y la Rofes a uno 1.07 € / Kg.

En la Lonja de Murcia, más fiel a su ‘tradición’ de tirar a la baja, los descensos oscilaron entre 1 y 4 céntimos, aunque la Comuna ecológica sube 3 céntimos y la Ramillete un céntimo. Las cotizaciones oscilaron entre 4,36 euros por kilo de la Comuna, 4,47 de la Guara, 4,56 euros de la Ferragnes, 4,68 de la Ramillete, 5,09 euros de la Largueta, 5,46 euros por kilo de grano de la almendra Marcona y 6,58 euros de la Ecológica.