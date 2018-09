La Alianza UPA-COAG ha pedido ampliar el plazo para acceder a las ayudas del Plan Renove tras calificar como fracaso esta convocatoria de ayudas de Maquinaria Agrícola 2018, “como lo demuestra el hecho de que a apenas diez días de que finalice el plazo para solicitarlas tan solo se hayan comprometido un 24% de los fondos previstos”.

A diferencia con anualidades anteriores, en esta ocasión desde el Plan Renove 2018 de maquinaria agrícola del Ministerio de Agricultura solo se destinan ayudas a la adquisición o adaptación de maquinaria destinada a la aplicación de purines (cisternas y acoples a estas).

La Alianza UPA-COAG informa que cuando ya han transcurrido casi la totalidad del plazo de solicitud de ayudas, que abarca desde el 15 de junio al 15 de septiembre, tan solo se han comprometido una cuarta parte de los fondos disponibles, es decir, apenas 1,2 millones de euros frente a los 5 millones inicialmente presupuestados.

Instan a abrir la convocatoria a cualquier otro tipo de maquinaria destinada a la aplicación de abonos

Por eso, la organización considera “un despropósito lo que ha ocurrido esta campaña con esta línea de ayudas, teniendo en cuenta el plazo dado, la época del año en el que se ha convocado, los fondos tan insuficientes que se han dispuesto teniendo en cuenta el encarecimiento tan brutal que ha tenido este tipo de maquinaria, y en definitiva lo poco atractivo de un Plan que desde el principio ha demostrado ser un parche que no aporta soluciones a las demandas del sector”.

Desde la Alianza UPA-COAG ya lo apuntamos en su día y vuelven a reiterar al Ministerio de Agricultura que no se pierda un solo euro de los 5.000.000 € presupuestados del Plan Renove, debiendo abrirse la convocatoria a cualquier otro tipo de maquinaria destinada a la aplicación de abonos, no solo purines, sino también estiércoles en general, de modo que pueda agotarse el remanente que parece que va a quedar si no se modifican las condiciones de acceso a las ayudas.

Se pretendería así que se facilitase el cumplimiento de la normativa europea relacionada con las nuevas exigencias de condicionalidad vinculada a las ayudas.

Desde la Alianza UPA-COAG también han solicitado al Ministerio que al margen de estos 5.000.000 € de dotación inicial, debe haber una partida añadida para un Plan Renove destinado a la maquinaria agrícola distinta de la destinada a la aplicación de estiércoles y purines, a semejanza con las anualidades anteriores.