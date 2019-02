La siniestralidad en el campo es una constante que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida, ya que en un alto porcentaje se trata de casos de personas jubiladas por lo que no se considera un accidente laboral y no entran en las estadísticas. Y si el Gobierno parece que mira hacia otro lado, la Xunta gallega es de las pocas CCAA que se toma muy en serio este problema, no solo tomando medidas de promoción y concienciación sino elaborando un perfil de las víctimas de este tipo de accidentes. Y los datos de la Xunta revelan que la mayor parte de los accidentados son personas mayores de 65 años, que utilizan un tractor de más de 20 años, generalmente sin sistema antivuelco y que aunque no estén dado de alta en el sistema general agrario realiza labores agrícolas.

La Consellería de Economía, Emprego e Industria puso en marcha el pasado mes de noviembre, en combinación con la Dirección General de Tráfico, una campaña de prevención de riesgos en el manejo de tractores. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se limita a convocar la segunda edición del segundo Curso sobre Uso Eficiente del Tractor Agrícola, que tendrá lugar del 25 al 27 de marzo en Madrid.

El objetivo de la campaña gallega contra la siniestralidad es llegar a 208 concellos de zonas rurales de Galicia y va dirigida no solo a la población trabajadora, sino también al resto de los ciudadanos que utilizan tractores en actividades del ámbito familiar.

Este último dato es importante, ya que según sus datos la mayoría de los accidentes de tractor no son laborales, ya que ocurren cuando se están realizando actividades que no están oficialmente consideradas de trabajo. La radiografía de la siniestralidad de los tractores indica, asimismo, que los accidentes mortales con estos vehículos suelen tener como causas principales los vuelcos, los atrapamientos y los accidentes de circulación.

Entre las medidas de prevención ante la siniestralidad que se proponen en la campaña están las de conducir de forma adecuada, extremar las precauciones en pendientes y caminos en mal estado, no hacer giros bruscos y procurar que los tractores cuenten con las medidas de seguridad adecuadas, en especial los sistemas antivuelco.

Estos se complementan, a nivel nacional con las cifras dadas a conocer por la patronal de maquinaria agrícola Ansemat, que estima que España tiene todavía unos 9.000 tractores con más de 35 años de antigüedad en funcionamiento, por lo que aplaude el nuevo Plan Renove anunciado por el Gobierno para esta próxima primavera.