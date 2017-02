La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado la congelación de los precios de la leche en los contratos lácteos presentados por la mayoría de las industrias, situación que en ningún caso refleja las tendencias de los mercados internacionales, a la vez que ha lamentado que durante 2016 se cerrasen 81 explotaciones mensuales en España y ha augurado un 2017 “todavía peor” si el precio de la leche sigue congelado, situación que “en ningún caso refleja las tendencias de los mercados internacionales”.

De este modo, según el último informe del FEGA, el precio percibido por los ganaderos en el último mes de diciembre se mantiene invariable de forma general y en particular en las principales Comunidades Autónomas productoras. A pesar de que el informe refleja la situación de precios de diciembre, desde UPA han constatado que la situación “sigue siendo la misma”. Por el contrario, en las últimas subastas de Fonterra, la tendencia de los precios de los principales productos industriales se mantiene al alza.

UPA denuncia que “con estas prácticas resulta imposible alcanzar la sostenibilidad y construir sector competititivo”

Desde UPA lamentan que “no solo los contratos lácteos se hacen a precio bajo, rondando los 28 ó 30 céntimos de €/Kg, sino que en ocasiones se referencian a la evolución del precio nacional”, ha explicado Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA. Este sistema de referenciación, realizado por ejemplo por la multinacional francesa Lactalis que cuenta con un elevado volumen de ventas en nuestro país, supone referenciarse a sí mismo y en UPA “entendemos que es constitutivo de delito”.

“Con estas prácticas resulta imposible alcanzar la sostenibilidad y construir sector, y mucho menos un sector competitivo y que trabaje con estabilidad”, ha lamentado Santalla. Desde la organización agraria insisten en que es necesario tener en España una referencia de sostenibilidad de sector con la cual “sea posible medirse”. UPA advierte de que “no se puede permitir la destrucción de valor a lo largo de la cadena porque eso echa a gente de su actividad”.

UPA ha declarado que “no va a permanecer impasible” ante esta situación y trasladará este y otros temas relacionados con el sector lácteo a la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) a la mayor brevedad posible.

Asimismo, lamenta que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medioambiente, no haga nada cuando tiene detalles de lo que está ocurriendo por la aplicación del Real Decreto de Precios de cesión. “Llevamos años denunciando estos atropellos. Antes, desde el Ministerio nos decían que no tenían constancia y por eso no actuaban. Y ahora que sí la tienen tampoco hacen nada”, ha señalado Santalla. La organización insistirá en la “gravedad” de este tema ante Ministerio en la mesa de seguimiento del Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad del Sector Lácteo.