Tras un inicio de campaña desastroso, con caídas de los precios de forma sistemática, la almendra parece que comienza a dar algunas alegrías la sector, que viene viendo cómo las cotizaciones se disparan semana tras semana. En la última, la subida de precios fue no solo una tónica en todas las Lonjas, sino una constante con incrementos de hasta 20 céntimos y con una sensación de fortaleza que hacía mucho tiempo que no se vivía.

Esta nueva situacióin tiene su explicación en que, por una parte, las descascaradoras necesitan almendra para poder seguir operando, lo que presiona a los compradores para no tener que paralizar su actividad, provocando un aumento de los precios en origen. Por otro lado, se trata de una época prenavideña, en la que siempre se dispara la demanda, que coincide en que las previsiones de producción de Califonia no ha sido como la esperada, lo que ha motivado a los compradores a apostar por la producción nacional para no correr riegos.

Con este panorama, la lonja de Murcia vivió una jornada de ascenso, pero más comedido que en el resto, con subidas generalizadas que rondan los 4 y 5 céntimos. La Marcona se quedó en 5,03, sube 5cnt. Largueta 4,79, sube 4cnt. Comuna 4,49, sube 4cnt. Ferragnes 4 78, sube 5cnt. Garrigues 4,72, sube 5cnt. Guara 4,71, sube 4cnt. Ramillete 4 80, sube 5cnt. Y Ecológica 6,46, sube 3cnt.

En la Lonja de Reus, siempre tan reacia a seguir la tendencia del resto de Lonjas y de diferenciarse con unos precios a la baja, hubo subidas generalizadas de entre 5 y 10 céntimos, aunque a la postre siga siendo la que menos paga por la almendra. Almendra en grano: Comuna 4.15 Sube 5cnt. Largueta 4.50 Sube 5cnt. Marcona 4.75 Sube 10cnt. Mollar 4.05 Sube 5cnt. Mallorca 4.05 Sube 5cnt. Pelonas 3.15 Sube 5cnt. Ecológica 6.00 Sube 5cnt. Almendra cáscara blanca: Mollar 1.00 Igual. Rofes 0,95 Igual.

En la Lonja de Albacete, que regresaba esta semana, se han vivido las mejores alegrías al acumular los incrementos que no tuvo cuando no cotizó. Marcona: 5,20 sube 15cnt.

Largueta: 5,10 sube 15cnt. Comuna: 4,70 sube 20cnt. Guara: 4,80 sube 20cnt. Ecológica: 6,65 sube 15cnt.