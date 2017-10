La situación prolongada de extrema sequía que está afectando a toda Andalucía está produciendo consecuencias nefastas de forma generalizada para todo el sector agrario. La falta de lluvias junto con las altas temperaturas estivales que se están extendiendo hasta día de hoy en pleno otoño, está dejando contra las cuerdas al campo andaluz. Ante este panorama, UPA Andalucía ha pedido una ampliación de riegos hasta el 31 de octubre.

La organización ha dirigido un escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitando esta ampliación de riegos en el que ha puesto de manifiesto, en primer lugar, que las Comunidades de Regantes y los regantes individuales titulares de autorizaciones de riego no han consumido el volumen otorgado, y que determinados cultivos que tienen una baja dotación como es la aceituna de mesa y los cítricos, que se encuentran en la última fase de desarrollo productivo, y otros como los hortícolas como cebollas y ajos “que se encuentra en los primeros estados fenológicos y precisan de un correcto desarrollo, de no disponer de agua para regar ocasionarían sin duda importantes pérdidas de cosecha”.

UPA recuerda que que “son sectores que tienen una importancia vital para Andalucía en cuestiones económicas, sociales y generadoras de empleo”

La organización agraria ha querido recordar que “dentro del sector de la aceituna de mesa, Andalucía dedica a su producción unas 100.000 hectáreas, un 84% de la superficie nacional”. Las producciones situadas en Andalucía, prosigue UPA, “alcanzaron un total de 491.979 toneladas en la campaña 2016/17, lo que supone el 77% de la producción en España. En la región se cuentan 20.000 explotaciones dedicadas al cultivo, las cuales generan unos ocho millones de jornales al año. Además, existen en Andalucía 210 entamadoras y 112 envasadoras de aceituna de mesa en las que trabajan directamente más de 8.500 personas”.

El sector de los cítricos, UPA Andalucía ha indicado que “Andalucía cuenta con una superficie de 82.970 y unos 2 millones de toneladas, demandará una mano de obra total para la presente campaña que se estima en 6,8 millones de jornales, de los cuales 4,4 millones corresponderían a las labores de producción y el resto de centrales hortofrutícolas”.

Otros sectores relevantes a los que también ha hecho referencia UPA son los sectores hortícolas como el ajo, que cuenta con una superficie en Andalucía de 5.403 hectáreas y de 63.401 toneladas producción, y el sector de la cebolla, 3.632 hectáreas y una producción de 170.449 toneladas.

Hay que recordar que el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse, ya autorizó en fecha reciente la ampliación de la campaña de riego del 2017 hasta el próximo 15 de octubre, debido a las altas temperaturas sufridas en los meses de verano y la falta de precipitaciones.

Sin embargo, la propuesta llega cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Antonio Ramón Guinea, alertaban este martes 10 de la situación de los embalses de la cuenca por la sequía, que causará restricciones en el regadío de otoño, y ha pedido “prudencia” en el consumo de agua.

Desde la organización agraria entienden por tanto y así lo han solicitado en su escrito dirigido a Confederación, que por el mismo argumento técnico de elevadas temperaturas que se prolongan hasta el presente mes de octubre, de no darse precipitaciones –como no se esperan en las predicciones de lluvia-, y para todas aquellas Comunidades de Regantes y regantes individuales que no hayan consumido la dotación, se hace sumamente necesario una ampliación de riegos hasta el próximo 31 de octubre de 2017.