La asociación de afectados por la Xylella fastidiosa en Alicante y vecinos del municipio alicantino de Benissa, hacen un llamamiento a la población para que acudan masivamente al acto de concentración-protesta, que tendrá lugar el próximo viernes 11 de mayo, a las 12 horas, en la Plaza Jaume I de Benissa. Los afectados pretenden hacer llegar a la Administración Valenciana y al Ministerio el descontento que existe en las tres comarcas afectadas por la bacteria (Marina Alta, Marina Baixa y el Comtat), con respecto al Plan de Erradicación masiva, que prevé arrancar 1.200 hectáreas de almendro, lo que supone unos 56.000 árboles, sin garantías de que esta medida erradique la bacteria, además de poner en serio peligro por el impacto ecológico el espacio protegido de la sierra de Bèrnia.

“Entendemos que la tala masiva de árboles sanos debe ser una opción restrictiva y únicamente aplicable en escenarios de focos aislados y detección precoz de la enfermedad, situación que no se da en Alicante. Además, en Benissa nos encontramos con un problema añadido, y es que el método de Erradicación de Conselleria, aparte de no ser selectivo, dado que elimina los árboles sanos, puede provocar un daño irreparable al Paisaje Protegido de la Sierra de Bèrnia, pues uno de sus valores residía en la simbiosis de estos cultivos con el entorno natural”, afirma Lourdes Ferrer Cabrera, presidenta de la Asociación de Vecinos de Pinós, Benissa.

Asimismo, afectados de esta localidad denuncian que Conselleria no está cumpliendo con la normativa que marca la Unión Europea, la misma que presumen seguir a rajatabla y, por la cual, se escudan en la aplicación del protocolo de Erradicación.

“Queremos evitar el arranque de árboles sanos y suspender la tala de árboles hasta que conozcamos el alcance real de la plaga.”

“Los técnicos no están aplicando correctamente los protocolos que marca Europa dentro del Plan de Erradicación de la Xylella y sus actuaciones están plagadas de irregularidades. Por ejemplo, no están fumigando antes de triturar en muchas parcelas; no eliminan la totalidad de árboles dentro del radio que ellos marcan como infectado; no extraen las raíces en su totalidad, con lo cual se están produciendo rebrotes de árboles infectados; no están utilizando el mismo criterio en el establecimiento de los 100 metros a triturar, ya que en algunas parcelas empiezan a contar desde el árbol infectado y, en otras, desde el límite de la parcela del árbol infectado, algo que en parcelas de 80.000 metros supone una gran diferencia”, denuncia José Ferrer, afectado de Benissa.

“seguir arrancando árboles a diestro y siniestro es una irresponsabilidad”

Desde Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, muestran su apoyo a los afectados. “Queremos evitar el arranque de árboles sanos y suspender la tala de árboles hasta que conozcamos el alcance real de la plaga. Asimismo, con este acto denunciamos la actuación de la Administración valenciana, que parece estar más pendiente de quedar bien con Bruselas que de gobernar y defender a sus propios ciudadanos. Por ello, instamos a agricultores, ganaderos, apicultores, comerciantes, familias, turistas… de toda la provincia de Alicante a que se movilicen y nos acompañen en este acto de protesta” afirma el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

Asimismo, señalan que “seguir arrancando árboles a diestro y siniestro es una irresponsabilidad” y anuncian que los vecinos no pararán de protestar que no se cambie de estrategia y se pase, como se viene reclamando, de la Erradicación a la Contención, ocasionando lo que califican de “masacre medioambiental”.

Desde AXFA insisten en el plan de Contención que está llevando a cabo Baleares, eliminando únicamente los árboles afectados por Xylella, realizando un mayor control sobre la aparición de nuevos focos, realizando un seguimiento en las zonas en las que ya ha actuado para ver su evolución y estudiando nuevas vías para el control de la misma en colaboración con otras comunidades y países y añaden que se ha de “aprender a convivir con la plaga, como lo hacemos con el resto de plagas presentes en el campo”.