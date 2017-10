ASAJA Alicante ha llevado a cabo durante el mes de septiembre una ronda intensiva de reuniones informativas sobre la Xylella Fastidiosa en Balones, Guadalest, Muro de Alcoy y Benifato, localidades afectadas hasta el momento por los tres focos declarados por la Conselleria de Agricultura, las cuales han tenido una asistencia masiva, congregando a más de 400 personas entre agricultores afectados, alcaldes y ciudadanos de estas zonas. Desde ASAJA han querido realizar una tarea informativa intensiva ante la preocupación y el desamparo que padecen estos ciudadanos desde que se declarase el primer foco de la bacteria en la comarca de la Marina Baixa y comenzaran a arrasarse parcelas indiscriminadamente. Asimismo, han querido recoger la opinión del sector y los agricultores de a pie, que secundan firmemente el plan de contención que plantea ASAJA.

En estos encuentros la organización agraria ha querido recoger la postura, sugerencias y preocupaciones de los agricultores afectados y potencialmente afectados por tener cultivos y parcelas incluidas en las zonas de prospección.

“Es una auténtica vergüenza que Conselleria aun no haya aprobado y comunicado las indemnizaciones por los arranques”

Por ello, considerában primordial realizar esta labor informativa intensiva y de apoyo técnico, jurídico y moral “ante el desamparo, la desprotección y la desinformación que, desde que se detectara el primer foco en Guadalest, han sufrido estas personas, que han visto cómo Conselleria llevaba a cabo, a través de la empresa TRACSA, arranques y fumigaciones de sus almendros que, en muchos casos, son su medio de vida, sin que el agricultor tuviera la notificación oficial en sus manos y una información clara de la situación y la indemnización por los daños”.

“Es una auténtica vergüenza que Conselleria aún no haya aprobado y comunicado las indemnizaciones por los arranques a los afectados. Estamos totalmente en contra de que, después de tres meses desde que se detectó el primer foco, no tengan las indemnizaciones claras y se sigan estudiando por los técnicos. Es muy urgente que se aclare cuál va a ser la compensación económica y se ofrezca una alternativa positiva al agricultor, el cual se siente totalmente abandonado y desprotegido. Desde ASAJA consideramos que no sólo se ha de pagar el árbol arrancado, sino también el lucro cesante por los cinco años que tiene que estar la parcela sin cultivar y los otros siete que tarda un nuevo árbol en producir fruto”, denuncia el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

Estas reuniones han dejado más que patente que existe un sentimiento claro, mayoritario y unánime en cuanto a la postura que ASAJA Alicante adoptó desde el principio, que no es otra que la de abogar por un plan de contención riguroso y efectivo por el que sólo se arranquen los árboles infectados, pero nunca los sanos, en el que se realicen fumigaciones más potentes, se establezcan trampas más adecuadas que las actuales para capturar al insecto vector (el que transmite la enfermedad), y en el que se enfoquen todos los esfuerzos en investigar al parásito propagador. En definitiva, lo que buscamos desde el principio es que se ponga el foco en el insecto vector y que se trabaje en la investigación y la experimentación.

Concentraciones y actos de protesta para evitar los protocolos desproporcionados e inútiles de la Conselleria mediante los arranques

“ASAJA se quedó sola a la hora de pedir un plan de contención en la Conselleria, pero ahora ha quedado demostrado que también apoyan esta decisión los agricultores de las zonas, los acaldes y los ciudadanos. El Gobierno de Baleares ha luchado y ha defendido a sus agricultores en Madrid y Bruselas y, gracias a este gran esfuerzo, ha conseguido que Bruselas apruebe un plan de contención que evite triturar todas las islas. Esto es lo que pedimos a nuestra Consellera, Elena Cebrián, que a día de hoy aún no ha visitado la zona cero y solo sabe escudarse en lo que dictaminan los protocolos europeos para acabar con la bacteria, planes que se redactaron desde un despacho hace muchos años y para otros territorios. Queremos que salga de las paredes de Conselleria, visite a los agricultores y elabore un plan de contención viable y efectivo que llegue a Bruselas y pida para la Comunitat Valenciana lo mismo que ha conseguido Baleares”, afirma Aniorte.

Por su parte, la Asociación de Afectados de la Xylella en Alicante, que empezó a mediados de septiembre con 20 personas y ya la componen 200 agricultores y vecinos de las tres comarcas afectadas, ha anunciado que están preparando una batería de acciones que contemplan concentraciones y actos de protesta para evitar los protocolos desproporcionados e inútiles que está llevando a cabo Conselleria mediante los arranques desmesurados de árboles sanos y enfermos dentro de su plan de erradicación, el cual tiene más impacto ambiental de lo que supondría la propia plaga.

ASAJA Alicante continuará en esta batalla para salvaguardar la agricultura y el medio ambiente de esta provincia y para proteger a los agricultores y, por ello, están proporcionando asesoramiento legal a todos los afectados que lo soliciten. Una de las medidas que ya se están llevando a cabo por parte de su departamento jurídico es la elaboración de un recurso de alzada para los afectados con el que consigan la paralización cautelar del arranque de sus parcelas en caso de aparecer en las resoluciones de arranque publicadas en el DOCGV por la Conselleria de Agricultura. Asimismo, y a petición de los agricultores y ciudadanos, ASAJA realizará en el mes de octubre dos reuniones más en Cocentaina y Tárbena.