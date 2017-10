Todo lo que pasa y puede pasar en Cataluña sigue anclado en un mundo de confusión y de dudas de difícil resolución. Sin embargo, la vida sigue y pese a todas las tensiones y posicionamientos las Administraciones debe asumir su responsabilidad. Y como el Gobierno central tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat, es ahora el responsable de hacer frente a los pagos pendientes en el campo. Y, en este sentido, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se ha reconocido a agroinformación.com que “en las últimas semanas se han realizado importantes pagos, sin ningún tipo de retraso, para cerrar la campaña de ayudas de la solicitud 2016”.

Se trataría de pagos pendientes que debería haber hecho efectivo la propia Generalitat catalana pero que no pudo o no tuvo tiempo de hacerlo al intervenir el Gobierno de Rajoy las cuentas. Esto representa no solo un alivio para los pagesos, sino un respiro de cara al cobro de la PAC de 2017, ya que, como ya señalara el propio Ministerio hace unos días, permitirá afrontar los nuevos pagos al “disponer a día de hoy de datos oficiales de los perceptores de la PAC, que podrían completarse en los próximos días para que el pago del adelanto se realizase en la fecha prevista”.

En este sentido, desde el propio Mapama se ha insistido esta misma semana que “los pagos de la PAC se están realizando en Cataluña con normalidad y en base a lo establecido en los reglamentos comunitarios”.

Respaldo de JARC y UP al posicionamiento defendido por Puigdemont en el Parlament

Por otro lado, y dentro de las tensiones y apoyos que el campo catalán ha prestado a todas las movilizaciones desarrolladas estos últimos días, la organización JARC ha salido al paso para valorar “positivamente la comparecencia del Muy Honorable Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña”.

La organización agraria catalana considera acertado que “el Gobierno catalán intente abrir, nuevamente, la puerta al diálogo con el Estado español, para resolver la situación por la vía política, evitando más intervenciones judiciales o de los cuerpos de seguridad”, según ha señalado en una nota de prensa.

Asimismo, ha destacado que, como entidad adherida al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, al Pacto Nacional por el Referéndum y a la Mesa por la Democracia, “anima a todo el mundo a trabajar para evitar más erosiones en las libertades de ideología, de expresión, de reunión, de información, de correspondencia y de privacidad, e impedir la judicialización del debate político y la corrosión de la separación de poderes”.

Por su parte, la Unió de Pagesos, también mimebro de la la Mesa por la Democracia, ha dejado claro que a raíz de la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante el Parlamento de Cataluña, valora positivamente “la renovada apuesta por el diálogo y pide al resto de actores implicados, tanto españoles como europeos, hacer también un paso en este sentido y ayudar a crear una atmósfera para conseguir la normal convivencia con el restablecimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña a la situación anterior a las actuaciones desplegadas como consecuencia de la convocatoria del 1-O”.