La falta de rentabilidad de la almendra y que en muchas regiones de España empieza a no poder cubrir ni siquiera los costes de un cultivo llamado, y promocionado, para ser la alternativa más viable de la agricultura española, unido con el enfado de los propios almendricultores, que cada vez están haciendo más caso a los que dicen que no se debe vender de momento a la espera de que suban las cotizaciones, lo que está frenando el movimiento de los mercados, han servido para frenar la caída de precios en las Lonjas, especialmente en la de Murcia. Así, mientras que la de Albacete y Reus han repetido resultados una vez más, la murciana ha repetido descensos en algunas categorías, como la Marcona y la Largueta, aunque de forma mucho más moderada que en las últimas sesiones.

En resumen semanal de la cotizaciones, en los precios de la lonja de Albacete quedó todo igual que la semana pasada. La Comuna cotizó a 4,35 ; la Guara 4,45 ; la Ecologica 6,55 ; y la Marcona y la Largueta sin clasificar.

En la de Reus tampoco hubo variaciones. En la almendra en grano, la Comuna cotizó a 3,9 euros el kilo; la Marcona, 5,4; la Mollar, 3,8; las pelonas, 2,8; la Comuna Ecológica a 5,75, mientras que la Largueta sigue sin clasificar. En cáscara blanca, la Mollar se situó en 1,2 euros el kilo, mientras que la Rofes a 1,15.

Por su parte, en Murcia, la Marcona se quedó en 5.77, con una caída de 18 cent; Largueta 5.15 Baja 19 cent, Comuna 4.16 Baja 3 cent; Ferragnes 4.29 Baja 2 cent; Garrigues 4.41 =; Guara 4.32 =; Ramillete 4.41 Baja 1 cent; y la Ecológica 6.35 Sube 1 cent.

Con este panorama, no es de extrañar que el sector mire como una de sus últimas esperanzas a la reunión de la Mesa Nacional de Frutos Secos que se celebrará este día 27 en el Ministerio y donde se quiere poer sobre la mesa no sólo los problemas del sector sino la exigencia de que se tomen medidas concretas para frenar el descontrol de precios y el papel de la industria en ellos para su beneficio. Como señalaba muy gráficamente a agroinformacion.com Paqui Iglesias Galera, responsable nacional de Frutos Secos de UPA, este sábado 23, “es como si el zorro estuviera guardando a las gallinas. Y eso no puede ser así”.