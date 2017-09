A primeros de octubre la Unión Europea debe decidir si se amplía o no la autorización por diez años para seguir permitiendo el uso del glifosato. Sin embargo, la petición del sector para poder utilizarlo puede venir de forma temporal por la falta de consenso no ya en los países de la propia UE, sino por las discrepancias entre Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de algunos países, como Francia y Alemania. Unas diferencias que no sólo repercuten en los propios Estados sino en el conjunto de la CE, que ya baraja suspender la Cumbre prevista para octubre, lo que propiciaría que se pueda seguir utilizando hasta que haya un acuerdo para decidir su futuro.

Cabe recordar que la Comisión Europea decidió relanzar el procedimiento para intentar convencer a los países a autorizar a largo plazo el glifosato, después de fracasar en un intento anterior. Tras muchos debates, los comisarios europeos dieron su visto bueno para “reanudar las conversaciones con los Estados miembros sobre una posible renovación de la autorización del glifosato durante 10 años”.