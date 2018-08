Los datos oficiales, las estadísticas, vuelven a dar una visión de los accidentes en el campo que no reflejan la realidad de lo que sucede casi a diario en el sector agrario español. Los parámetros utilizados para determinar el grado de siniestralidad se basan en criterios laborales y no reales. De esta forma, muchos de los accidentes más graves, con fallecidos incluidos, no se reflejan en los resultados finales por no tratarse de ‘trabajadores’, sino como suele ser habitual de personas ya jubiladas (algunas con más de 80 años) que sigue trabajando en el campo, bien por afición o tradición, bien para complementar sus jubilaciones.

Y este colectivo, el que no se refleja en las estadísticas (como tampoco lo hace por ejemplo el menor que falleció recientemente al caer del tractor en el que viajaba) es parte del verdadero problema del sector agrícola, porque cada accidente representa un drama y un reflejo de una realidad que nadie quiere afrontar ni solucionar.

Dicho esto, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registró entre enero y junio de este año un 4% menos de accidentes mortales durante la jornada laboral que en el mismo periodo del año anterior y se situó en 30 fallecidos.

Según las Estadísticas de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el sector se produjeron durante la jornada laboral 17.710 accidentes, un 4,1 % menos que en los seis primeros meses de 2017; de ellos 17.459 fueron leves, 221 graves y 30 mortales.

En la agricultura ganadería y caza se produjeron 15.222 accidentes (15.038 leves, 161 graves y 23 mortales); en la pesca y acuicultura 1.103 (1.062 leves, 37 graves y 4 mortales) y en silvicultura 1.385 (1.359 leves, 23 graves y 3 mortales).

La mayoría de estos accidentes se produjeron en Andalucía (6.373), Murcia (2.039),Comunidad Valenciana (1.163), Extremadura (1.163) y Castilla-La Mancha (1.114).

Por otra parte, se produjeron 1.076 accidentes “in itinere”: 1.046 fueron leves, 25 graves y 5 mortales.

ACCIDENTES LABORALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DURANTE LA JORNADA LABORAL. PRIMER SEMESTRE 2018 ----------------------------------------------------------------- CCAA NÚMERO DE ACCIDENTES ----------------------------------------------------------------- Andalucía 6.373 Aragón 571 Asturias 230 Baleares 178 Canarias 499 Cantabria 138 Castilla-La Mancha 1.114 Castilla-León 807 Cataluña 830 Comunidad Valenciana 1.934 Extremadura 1.163 Galicia 1.069 Comunidad de Madrid 141 Murcia 2.039 Navarra 243 País Vasco 235 La Rioja 143 Ceuta 3 Melilla 0 ----------------------------------------------------------------- TOTAL 17.710 (Datos oficiales: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)